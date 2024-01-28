Лондон, 28 января, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Российская Федерация не является врагом Великобритании, а все заявления о вражде между странами не соответствуют действительности, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Полный бред. Россия нам не враг», — написал он на своей странице в социальной сети X, прикрепив к сообщению изображение флага России. Так Кертен прокомментировал материал британского телеканала GB News о том, что британцам необходимо готовиться к войне с Россией, которая якобы может начаться в ближайшие шесть лет.

Ранее о необходимости готовиться к вооружённому конфликту с Россией заявил глава министерства обороны Норвегии Эйрик Кристофферсон. По его словам, Москва якобы наращивает запасы вооружения в разы быстрее, чем изначально предполагали в НАТО. С подобным заявлением также выступил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, сославшийся на неких экспертов, по мнению которых Россия якобы в состоянии начать боевые действия против стран Североатлантического альянса в ближайшие несколько лет.

Как передавало ИА Регнум, 24 января официальный представитель НАТО Дилан Уайт объявил о начале крупнейших за последнее десятилетие военных учений Steadfast Defender — 2024. Он отметил, что отправившийся в плавание американский военный корабль Gunston Hall ознаменовал учения, которые должны продлиться несколько месяцев.