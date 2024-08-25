Краматорск, ДНР, 25 августа, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Журналисты агентства Reuters 24 августа получили ранения в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Один из наших коллег пропал без вести, еще двое были доставлены в больницу для лечения», — указано в заявлении агентства.

Отмечалось, что журналисты пострадали во время «предполагаемого ракетного удара».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня оператор НТВ Валерий Кожин, корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения Антон Микужис получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский в результате обстрела ВСУ. В тот же день Кожин скончался в больнице. Как сообщил телеканал, врачи спасали его несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью. 19 июля в больнице скончался офицер сопровождения.