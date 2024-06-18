Горловка, ДНР, 19 июня, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Офицер 2-го армейского корпуса Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке Донецкой Народной Республики съёмочную группу телеканала НТВ, умер от полученных ранений в больнице. Скорбную весть сообщили в информационном агентстве ЛНР «Луганскинформцентр».

Соцсети Антон Микужис

«Печальная новость: в больнице умер Антон Микужис», — написано в сообщении.

33-летний Антон служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Часто был на передовой, в самом пекле.

«Надежный, никогда не унывающий, заражающий окружающих оптимизмом и уверенностью», — охарактеризовали офицера друзья.

У военного осталась семья.

Последний пост в соцсетях он сделал 2 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня в телецентре «Останкино» прошла церемония прощания с погибшим в Горловке в результате удара ВСУ оператором НТВ Валерием Кожиным.

13 июня Кожин, корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения Микужис получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский в результате обстрела ВСУ. Позднее главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко сообщила, что раненные под Горловкой журналисты находятся в коме, у них травматическая ампутация и открытая черепно-мозговая травма.

В тот же день Валерий Кожин скончался в больнице. Врачи пытались спасти его несколько часов.

Кожину было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 году и прошёл путь от звукооператора-техника до телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках, в том числе в Сирии, в зонах вооружённых конфликтов на территории ДНР и ЛНР. Проводил в командировках по несколько месяцев в году.