Москва, 24 августа, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Спасатели МЧС помогли воссоединиться 270 семьям, которых эвакуировали из приграничных районов Курской области, атакованных Вооружёнными силами Украины (ВСУ), сообщил 24 августа на брифинге оперштаба замдиректора департамента информационной политики ведомства Артём Шаров.

Владимир Гердо/ТАСС

«Проводится работа по поиску эвакуированных людей, с кем у родственников не было возможности установить связь. На сегодняшний день уже воссоединились более 270 семей», — сказал он.

Представитель МЧС сообщил, что за прошедшие сутки 3,2 тыс. жителей выехали из курского приграничья самостоятельно или в организованных колоннах. В настоящее время в ПВР проживают около 10 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей. На территории области разместили 7 тыс. эвакуированных, в том числе 1,5 тыс. несовершеннолетних. Также людей вывозят в пункты размещения в других регионах.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шаров сообщил, что в Курскую область доставили более 3 тыс. тонн гуманитарной помощи, из которой 80 тонн — в течение последних суток. 24 августа планируется доставить ещё шесть партий грузов.

23 августа Шаров сообщил о выплатах компенсаций более 7 тыс. жителям Курской области на общую сумму свыше 107,5 млн рублей. Данные о нуждающихся в поддержке продолжают собирать, заявление на получение помощи можно подать через портал «Госуслуги».

Президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова ввести автоматический режим выплат по 15 тыс. рублей тем, кто покинул приграничную зону.

21 августа вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим в Курской области. Крупнейшие маркетплейсы обратились с инициативой по оказанию помощи жителям региона. Пострадавшим предложат воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья, трудоустройства, а также получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости.

К этой инициативе присоединились платформы «Авито», Ozon, Wildberries и «Мегамаркет».