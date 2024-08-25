Москва, 25 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздно вечером 24 августа заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Доклады Верховному главнокомандующему представили командиры 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, 56-го десантно-штурмового полка и 51-го парашютно-десантного полка.

«[Военные] доложили об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также утверждённые командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 августа Путин принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению. Также он заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

20 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в Вооружённых силах создали группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск». Он отметил, что налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом военного ведомства.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь региона и остановили в приграничных районах. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли более 5,8 тыс. человек и 72 танка.