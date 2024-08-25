Москва, 25 августа, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Военные армии России в ходе проведения спецоперации нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников украинских формирований. Об этом 25 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские войска нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике украинской армии в 147 районах. Также силы противовоздушной обороны за сутки сбили восемь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и 41 дрон, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинской армии в Сумской области. Удары наносились у населённых пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные сорвали атаки украинских формирований на сёла Вишнёвка, Борки, Погребки и Спальное в Курской области. В результате этого ВСУ потеряли до 40 бойцов убитыми и ранеными, а также лишились танка, четырёх боевых бронированных машин и двух автомобилей.