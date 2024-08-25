Геническ, Херсонская область, 25 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Расчёты разведывательного беспилотника Supercam S350 Воздушно-десантных войск российской группировки «Днепр» ведут наблюдение за береговой линией у побережья Одессы и Очакова во избежание возможных провокаций и десантов украинских формирований на Кинбурнской косе. Об этом 25 августа рассказал один из десантников.

Владимир Гердо/ТАСС

«[Запущенный беспилотник] будет работать на берегу, просматривать берег, чтобы не допустить прорыва противника с той стороны», — привело его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что Supercam S350 может находиться в воздухе 2–2,5 часа на расстоянии 70 км от оператора с хорошим изображением и хорошей связью.

Уточняется, что расчёт российских десантников с Кинбурнской косы успешно запустил разведывательный беспилотник на фоне присутствия в небе украинских FPV-дронов противника и при неблагоприятном для этого направлении ветра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа подразделения российской группировки войск «Днепр» не позволили украинским боевикам провести перегруппировку на каховском направлении. Они также активно уничтожают FPV-дроны, а также разведывательные и ударные беспилотники противника.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 23 августа сообщил, что российские десантники сорвали высадку украинских формирований на один из островов в дельте Днепра. По его словам, десантную группу ВСУ уничтожил расчёт гаубицы Д-30.

Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» 22 августа уничтожили скопление живой силы украинских войск в Херсонской области. Ракетчики нанесли удар с расстояния примерно 20 км.