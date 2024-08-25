Геническ, Херсонская область, 25 августа, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Военные российской группировки войск «Днепр» не позволили украинским формированиям провести перегруппировку на каховском направлении. Об этом 25 августа рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

РИА Новости/: Станислав Красильников

По его словам, которые привёл ТАСС, российские военные продолжают выполнять боевые задачи на каховском направлении и обеспечивать контроль островной зоны реки Днепр.

«Огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра», — сказал он.

Российские военные также ведут активное уничтожение FPV-дронов, разведывательных и ударных беспилотников противника, добивал Кодрян.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские десантники сорвали высадку украинских боевиков на остров в дельте Днепра. По его словам, лодку с шестью бойцами обнаружили операторы беспилотников. Десантную группу уничтожил расчёт гаубицы Д-30.

В четверг, 22 августа, расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» уничтожили скопление личного состава украинской армии в Херсонской области. Удар был нанесён с расстояния до 20 км.