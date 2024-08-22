Херсон, 22 августа, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили скопление живой силы противника в Херсонской области. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты РСЗО «Град» артиллерийского соединения из состава группировки войск «Днепр» при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ, которые пытались закрепиться на одном из островов в дельте Днепра», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Удар наносился с расстояния до 20 километров. Данные объективного контроля, полученные БПЛА, подтвердили уничтожение целей, добавили в Минобороны.

Отмечается, что артиллерийские расчёты группировки войск «Днепр» в ходе проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме уничтожают живую силу, бронетехнику, позиции, фортификации и другие военные объекты на каховском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки и Малых Щербаков в Запорожской области. За сутки украинские войска потеряли на данном направлении до 30 военнослужащих, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и пять автомобилей.