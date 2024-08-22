Расчёт РСЗО «Град» уничтожил скопление живой силы ВСУ в дельте Днепра
Минобороны: расчёты РСЗО «Град» поразили живую силу ВСУ в дельте Днепра
Херсон, 22 августа, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили скопление живой силы противника в Херсонской области. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Расчёты РСЗО «Град» артиллерийского соединения из состава группировки войск «Днепр» при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ, которые пытались закрепиться на одном из островов в дельте Днепра», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Удар наносился с расстояния до 20 километров. Данные объективного контроля, полученные БПЛА, подтвердили уничтожение целей, добавили в Минобороны.
Отмечается, что артиллерийские расчёты группировки войск «Днепр» в ходе проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме уничтожают живую силу, бронетехнику, позиции, фортификации и другие военные объекты на каховском направлении.
Как передавало ИА Регнум, 21 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки и Малых Щербаков в Запорожской области. За сутки украинские войска потеряли на данном направлении до 30 военнослужащих, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и пять автомобилей.