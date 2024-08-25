Палермо, Италия, 25 августа, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Прокуратура итальянской коммуны Термини-Имерезе возбудила дело по факту крушения элитной яхты Bayesian возле берегов острова Сицилия, которое привело к человеческим жертвам. Об этом заявил глава прокуратуры Амброджио Картозио на пресс-конференции, которую транслировал британский телеканал Sky News.

TASS/Alberto Lo Bianco/LaPresse via ZUMA Pressb

По слова Картозио, трагический инцидент мог произойти по вине экипажа яхты, однако сейчас расследование только началось и потому не исключены и другие версии произошедшего.

«Прокуратура Термини-Имерезе возбудила дело по факту предполагаемого преступления, приведшего к кораблекрушению, и непредумышленного убийства», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа суперъяхта Bayesian потерпела крушение во время шторма около берегов города Палермо на Сицилии. На борту судна находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа.

При крушении яхты пропали без вести глава совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире — Morgan Stanley International — Джонатан Блумер и его супруга Джуди, а также ещё четыре человека. 21 августа стало известно, что водолазы обнаружили тела пятерых человек. Гендиректор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочин рассказал, что яхта была найдена на глубине 49 метров у берегов Сицилии.

Всего в списке пропавших без вести значились шесть человек. Среди них — британский миллионер и основатель компании по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Их тела уже опознали.

Причиной крушения яхты могла стать череда ошибок экипажа, заявил основатель и гендиректор компании The Italian Sea Group, построившей в 2008 году судно, Джованни Костантино.