Рим, 20 августа, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди Блумер пропали без вести при крушении яхты у берегов Сицилии в Италии. Об этом 20 августа сообщила газета The Guardian.

TASS / ANSA via ZUMA Press

По данным издания, шесть человек числятся пропавшими без вести. Среди них четверо граждан Великобритании и двое граждан США. Помимо супругов Блумер, после крушения яхты пропавшими числятся британский предприниматель в сфере технологий Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна Линч, адвокат, представлявший Линча во время судебного разбирательства о мошенничестве, Крис Морвилло с супругой.

Итальянская береговая охрана склонна считать всех пропавших без вести пассажиров яхты погибшими, так как поисково-спасательная операция на море и в воздухе продолжается уже 36 часов.

Среди 15 спасенных человек девять членов экипажа. Один человек, шеф-повар яхты, умер.

Как сообщало 19 августа ИА Регнум, на юге Италии у берегов города Палермо потерпела крушение суперъяхта Bayesian. На борту находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа. Во время шторма яхта начала быстро тонуть.

Согласно последним данным, затонувшая яхта расположена под углом 90 градусов на глубине 49 м и на расстоянии около 800 м от берега. Итальянским водолазам 20 августа удалось обнаружить пробоину в корпусе судна. Теперь они работают над тем, чтобы освободить проход для доступа к каютам.