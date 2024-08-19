Палермо, Италия, 19 августа, 2024, 18:32 — ИА Регнум. На юге Италии у берегов города Палермо потерпела крушение суперъяхта Bayesian. Инцидент произошел во время шторма, который сопровождался торнадо. Об этом 19 августа сообщил Sky News.

TASS /Vf/ROPI via ZUMA Press

На борту находились граждане нескольких стран: Франции, Великобритании, Новой Зеландии, Шри-Ланки и Ирландии. Всего на яхте отдыхали 12 человек, ещё 10 ― члены экипажа.

Во время шторма яхта, длина которой составляет 56 метров, начала тонуть. Экипажем голландского парусника Sir Robert спас 15 человек. В их числе оказались женщина с младенцем и командир судна. Одного пассажира спасти не удалось. Шесть человек числятся пропавшими без вести.

По данным газеты The Daily Telegraph, в числе пропавших ― один из основателей технологической компании Autonomy Майкл Линч. Издание уточнило, что жена бизнесмена Энджела Бакарес, которая также находилась на яхте, была спасена.

«Расследование инцидента на море <…> проводится капитаном порта [Портичелло]», — говорится в публикации агентства ANSA.

Сейчас затонувшая яхта, шедшая, по данным агентства, по флагом Великобритании, находится на глубине 49 метров и на расстоянии около 800 метров от берега. На месте происшествия работают сотрудники береговой охраны и спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июля стало известно, что в районе Фолклендских островов в Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia. В результате погибли несколько членов экипажа, в который входили россияне. Патрульный катер спас 14 из 27 человек, находившихся на борту. Ещё пять членов экипажа числились пропавшими без вести. 30 июля спасатели завершили поиски пропавших членов экипажа Argos Georgia. Кого-то ещё им обнаружить не удалось.

7 июля в акватории Чёрного моря, рядом с Геленджиком затонула спортивная парусная яхта с пятью людьми на борту. Из воды удалось достать четверых.