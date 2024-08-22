Палермо, Италия, 22 августа, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Италии могла стать череда ошибок экипажа. Об этом 22 августа заявил основатель и гендиректор компании The Italian Sea Group, построившей в 2008 году судно, Джованни Костантино.

Global Look Press/IPA

«В каютах не должны были находиться люди, лодка не должна была стоять на якоре», — указал он в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, экипаж не мог не знать о приближающемся шторме, так как его прогнозировали метеорологи. Местные рыбаки в день трагедии, ориентируясь на погодны условия, не стали выходить в море.

Судостроитель назвал яхту практически непотопляемой и одной из самых безопасных в мире. По его мнению, разыгравшийся в море шторм не представлял для судна большой опасности, если бы экипаж соблюдал все меры предосторожности. В пример он привёл находившееся по соседству судно «Сэр Роберт», капитан которого сумел справиться со стихией.

Как сообщало ИА Регнум, на юге Италии, у берегов города Палермо, 19 августа потерпела крушение суперъяхта Bayesian. На борту находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа. Во время шторма яхта начала быстро тонуть.

Председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире — Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди пропали без вести при крушении яхты. Всего пропали без вести шесть человек, среди них — четверо граждан Великобритании и двое граждан США.

21 августа стало известно, что водолазы обнаружили на борту тела пятерых человек. Генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочин сообщил, что яхта была найдена на глубине 49 метров у берегов Сицилии, возле города Палермо. Водолазам предстоит продолжить поиски последнего, шестого, пропавшего.

Всего в списке пропавших без вести значились шесть человек. Среди них — британский миллионер и основатель компании по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Их тела уже опознали. Также пропал председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире — Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, юрист британской фирмы Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда.