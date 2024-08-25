Курск, 25 августа, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Главарь киевского режима Владимир Зеленский в слезах извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым задолго до того, как занял свой нынешний пост и началась спецоперация. Об этом 25 августа рассказал замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

t. me/V_Zelenskiy_official

Как отметил в своём Telegram-канале генерал-майор, это произошло, когда Зеленский ещё был руководителем студии «Квартал 95». Тогда он лично просил передать свои извинения главе Чечни за использование кадров с Кадыровым в одном из своих комедийных скетчей, уточнил Алаудинов.

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал, и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, <…> это я тогда просил <…>, чтобы он простил тебя», — рассказал Алаудинов.

Он выразил уверенность в том, что Зеленский смотрит его сообщения о ситуации в Курской области. В своих заявлениях об операции украинских формирований в российском регионе глава киевского режима в точности копировал его высказывания, добавил командир спецназа «Ахмат».

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году Зеленский, будучи руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни, кадры с которым использовали в юмористической передаче. В ролике чеченский лидер был изображён во время молитвы, кадры сопровождались шутками. Вскоре Зеленский публично извинился перед Кадыровым.

В апреле 2019 года Зеленский вновь был вынужден публично извиняться из-за Кадырова за кадры передачи «Чисто News», на которых главу Чечни показали со слезами на глазах после молитвы. По утверждению главы киевского режима, выпуск передачи делали без него, и он этот выпуск не вел, а потому про фрагмент с Кадыровым в ней якобы не знал.

Ранее 25 августа Алаудинов рассказал, что армия России за сутки уничтожила более десяти единиц техники украинских боевиков в приграничных районах Курской области. Он уточнил, что российские военные также пресекли множество попыток украинских формирований продвинуться на двух участках.

Кадыров 19 августа опубликовал кадры с двумя пленёнными в Курской области укронацистами. Глава Чечни отметил, что боевики ВСУ заявили, что их обманом привезли в Курскую область, они не знали, куда и зачем едут, а, попав в плен, поняли, что «воевать с Россией нет смысла».