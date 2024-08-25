Москва, 25 августа, 2024, 08:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день никакие мирные переговоры с Украиной невозможны. Проведение их с главой киевского режима Владимиром Зеленским — это то же самое, что вести переговоры с Гитлером. Такое мнение 25 августа высказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с [зампредом Совета безопасности РФ] Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя», — сказал он в интервью ТАСС.

Экс-премьер задался вопросом, с кем можно вести переговоры в Киеве, так как Зеленский нелегитимен и потому диалог с ним — это как если бы СССР в 1944 году во время Великой Отечественной войны начал вести переговоры с Гитлером.

По словам Степашина, на данный момент Россию может устроить лишь полная капитуляция киевского режима.

«Я другого пути вот сейчас, особенно после Курска, не вижу», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев 21 августа заявил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.

Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявил, что российской стороне не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.