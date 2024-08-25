Вашингтон, 25 августа, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Ситуацию на Ближнем Востоке внимательно отслеживает президент США Джозеф Байден на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Об этом 25 августа сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя совета национальной безопасности США Шона Савета.

ИА Регнум

Отмечается, что президент Байден внимательно следит за происходящим в Ливане и Израиле. Савет уточнил, что глава Белого дома поручил официальным лицам по нацбезопасности постоянно находиться в контакте с израильскими коллегами.

Савет подчеркнул, что США продолжат поддерживать Израиль в праве на самооборону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на ближайшие 48 часов на фоне ожидаемой масштабной атаки ливанского движения «Хезболла». Решение о продлении режима «особой ситуации» до момента истечения его срока примет кабинет министров.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал совещание с главой минобороны страны Йоавом Галантом в правительственном комплексе «Кирия» в Тель-Авиве.

Произошло это на фоне заявления «Хезболлы» об атаке на Израиль с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Reuters, массированная атака станет ответом на удар ЦАХАЛ по Бейруту в конце июля, в результате которого погиб командир военного крыла движения Фуад Шокр.