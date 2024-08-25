Байден поручил отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке
Вашингтон, 25 августа, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Ситуацию на Ближнем Востоке внимательно отслеживает президент США Джозеф Байден на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Об этом 25 августа сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя совета национальной безопасности США Шона Савета.
Отмечается, что президент Байден внимательно следит за происходящим в Ливане и Израиле. Савет уточнил, что глава Белого дома поручил официальным лицам по нацбезопасности постоянно находиться в контакте с израильскими коллегами.
Савет подчеркнул, что США продолжат поддерживать Израиль в праве на самооборону.
Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на ближайшие 48 часов на фоне ожидаемой масштабной атаки ливанского движения «Хезболла». Решение о продлении режима «особой ситуации» до момента истечения его срока примет кабинет министров.
До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал совещание с главой минобороны страны Йоавом Галантом в правительственном комплексе «Кирия» в Тель-Авиве.
Произошло это на фоне заявления «Хезболлы» об атаке на Израиль с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Reuters, массированная атака станет ответом на удар ЦАХАЛ по Бейруту в конце июля, в результате которого погиб командир военного крыла движения Фуад Шокр.