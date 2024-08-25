Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал совещание с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом, сообщил 25 августа 12-й канал израильского телевидения.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху, МУС

Встреча проходит в правительственном комплексе «Кирия» в Тель-Авиве. При этом Нетаньяху отметил общее рабочее совещание правительства с участием всех ведомств.

Газета Times of Israel в свою очередь написала, что в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) премьер-министр Нетаньяху намерен провести заседание правительства, посвящённое вопросам безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке ещё больше обострилась после 31 июля, когда из-за ракетной атаки Израиля по Тегерану погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Иран пообещал ответить Израилю.

14 августа агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника распространило информацию о том, что Иран или его доверенные группировки могут нанести удар по инфраструктуре недалеко от израильского города Хайфа, чтобы избежать гибели мирных израильтян.

Утром 21 августа ливанская шиитская организация «Хезболла» запустила по Израилю не менее 135 ракет. Огонь велся с территории Ливана.