Бейрут, 25 августа, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» пригрозило, что Израиль столкнётся с «сильным и жёстким ответом», если в результате его действий пострадают жители Ливана, заявили в организации.

ИА Регнум

Группировка в своём обращении в Telegram-канале подчёркивает, что готова к любому развитию событий

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что с территории Ливана по северу Израиля было выпущено более 100 ракет. После этого «Хезболла» заявила, что дала «первоначальный ответ» Израилю на убийство командира своего военного крыла Фуада Шокра. Он погиб в Бейруте от ракетного удара израильской армии.

На этом фоне 25 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отменить рабочее совещание правительства и начал встречу с главой минобороны страны Йоавом Галантом. Он также собрался провести заседание правительства, посвящённое вопросам безопасности.