Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Свыше 100 ракет выпущено с территории Ливана по северной части Израиля, сообщил 25 августа телеканал «Аль-Арабия».

ИА Регнум

«Более 100 ракет выпущено с территории Ливана в направлении севера Израиля», — уточняется на странице телекомпании в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в правительственном комплексе «Кирия» в Тель-Авиве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с главой минобороны еврейского государства Йоавом Галантом. Глава правительства отметил общую рабочую встречу руководителей министерств. Вместо этого он решил провести заседание, посвящённое вопросам безопасности.

Утром 21 августа с территории Ливана по Израилю запустили не менее 135 ракет. Атаку совершила ливанская шиитская группировка «Хезболла»