Москва, 24 августа, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Пассажир авиарейса SU1956 Москва — Астана компании «Аэрофлот» 24 августа во время полёта устроил дебош на борту, сообщила пресс-служба предприятия.

ТАСС/Сергей Бобылев

«Грубо нарушил правила поведения на борту: нецензурно выражался, провоцировал конфликтные ситуации, игнорировал замечания экипажа, повредил элементы салона воздушного судна, высказывал угрозы и применил физическую силу в отношении бортпроводников», — говорится в Telegram-канале авиакомпании.

Отмечается, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. К нему применили меры сдерживания, чтобы обеспечить безопасность полёта. В аэропорту Астаны дебошира передали под стражу. Он там пробудет до 26 августа, после чего его дело рассмотрят в суде.

Кроме того, авиакомпания исключила пассажира из бонусной программы и рассматривает возможность внесения его в «чёрный список».

Как передавало ИА Регнум, в марте летевший из Москвы в Стамбул самолёт совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за деструктивного поведения пассажира. Там его задержали, после чего борт продолжил маршрут.

В январе самолёт рейса Сургут — Москва был вынужден приземлиться в Перми из-за агрессивного поведения пассажира. Его сняли с борта и направили на медицинское освидетельствование.