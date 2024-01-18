Пермь, 18 января, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Из-за буйного поведения одного из пассажиров в аэропорту Перми совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший из Сургута в Москву. Обстоятельства авиапроисшествия устанавливают сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 18 января в 20:05 (18:05 мск. — Прим. ИА Регнум) в аэропорту Перми «Большое Савино» осуществил экстренную посадку самолёт рейса 296 Сургут — Москва. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку по причине агрессивного поведения пассажира», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пассажир 1983 года рождения грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к людям. Посадка прошла в штатном режиме, буйного пассажира направили на медицинское освидетельствование. По факту инцидента проводится проверка.

Как сообщало ИА РегнумИА Регнум, 11 декабря 2023 года буйное поведение одного из пассажиров стало причиной вынужденной посадки в Санкт-Петербурге самолёта авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего из Нью-Йорка в Ташкент. Командир воздушного судна Boeing 787 по радиосвязи передал о возникшей проблеме на борту. Затем было принято решение произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. Дебошира сняли с борта самолёта сотрудники полиции. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения.

Самолёт, летевший 29 декабря рейсом Москва — Когалым, совершил экстренную посадку в Сургуте после того, как сработала сигнализация об отказе одного из двигателей. На борту находились 96 пассажиров. Никто не пострадал. Авиакомпания доставила пассажиров на автобусе в Когалым.