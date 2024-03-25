Волгоград, 25 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Летевший из Москвы в Стамбул самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за неадекватного пассажира. Об этом сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

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«25 марта рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) — Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10:33 по причине деструктивного поведения одного из пассажиров», — приводит слова Голодовой «РИА Новости».

Она добавила, что после задержания нарушителя правопорядка самолёт вылетел в Стамбул.

Вместе с тем в МВД России по Поволжскому федеральному округу отметили, что буйным пассажиром оказался 42-летний житель Башкортостана. По данным правоохранительных органов, на борту самолёта он курил электронную сигарету и матерился. Его задержали и доставили в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях за курение в самолёте и появлении в нетрезвом состоянии в общественном месте. Отмечается, что мужчине грозит до 15 суток административного ареста.

Как передавало ИА Регнум, 18 января самолёт рейса Сургут — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Мужчину направили на медицинское освидетельствование, по факту инцидента начали проверку.

18 января в Перми из-за агрессивного пассажира экстренно сел самолёт, летевший из Сургута в Москву. Позже было установлено, что пассажир вёз с собой наркотики.

Отмечалось, что подозрительный свёрток с порошком нашли у 40-летнего мужчины после посадки. Кроме того, лабораторное исследование показало наличие у него в крови наркотиков.