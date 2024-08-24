Сочи, Краснодарский край, 24 августа, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Почти все самолёты, которые направлялись в Сочи, но отправились на запасные аэродромы из-за сильного ветра, прибыли в аэропорт назначения. Об этом 24 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Отмечается, что в Сочи уже прибыли 19 из 20 самолётов. Ещё один прилетит в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа экипажи 20 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи. Самолёты приземлились на аэродромах в Минеральных водах, Ставрополе, Владикавказе, Грозном и Элисте.

Кроме того, власти Сочи временно закрыли все пляжи из-за неблагоприятной погоды. Такая мера была принята для обеспечения безопасности отдыхающих.