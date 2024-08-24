Краснодар, 24 августа, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Власти Сочи 24 августа временно закрыли все пляжи из-за неблагоприятной погоды, сообщила пресс-служба администрации города.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погоды — дождями и ветром», — говорится в предупреждении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

По прогнозу синоптиков, в Сочи ожидаются ливни с грозой, а также шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 15–17 м/с. Это вызовет резкий подъём воды в реках, возможны сходы селей малого объёма. Есть вероятность формирования смерчей на участке Магри — Весёлое.

Жителям и гостям города не рекомендуется отдыхать возле воды, оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также ходить в горы. Все службы Сочи переведены на усиленный режим работы.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля в акватории Сочи образовался гигантский смерч. Местные жители сняли его на видео. На город также обрушился ливень, затопив улицы.

В июне во время шторма в Сочи унесло в море девушку. На видео попал момент трагедии. Она стояла с молодым человеком под волнами. Мужчину выбросило на берег, и он не смог вытащить подругу из воды.