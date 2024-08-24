Воронеж, 24 августа, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» одержал победу над «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

ФК «Факел»

Единственный гол в матче забил нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани на 62-й минуте. Это первая победа воронежской команды в сезоне 2024/25.

На сегодняшний день «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды четыре очка после шести матчей. «Оренбург» располагается на 11-й строчке с пятью очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:0. Санкт-петербургская команда с 62-й минуты играла в меньшинстве после удаления сербского защитника Страхини Эраковича.

Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил полузащитник «армейцев» Иван Обляков.