Санкт-Петербург, 24 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

Александр Демьянчук / ТАСС

«Зенит» с 62-й минуты играл в меньшинстве после удаления сербского защитника Страхини Эраковича.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 14 очков после шести матчей. «Спартак» располагается на четвёртой строчке с 11 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил полузащитник «армейцев» Иван Обляков.