Москва, 24 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал разгромную победу над тольяттинской командой «Акрон» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Pavel Kashaev/Global Look Press

Встреча состоялась на поле московского стадионе «ВЭБ Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голами в составе победителей отметились форвард Тамерлан Мусаев (49-я минута), оформивший в матче дубль полузащитник Иван Обляков (60-я и 87-я, с пенальти) и бразильский защитник армейцев Мойзес (82-я).

По итогам матча в активе ЦСКА стало 10 очков после шести туров, что позволяет армейцам занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У «Акрона» четыре очка и 13-е место.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа в пресс-службе Российского футбольного союза сообщили, что сборная России в сентябре сыграет в товарищеском турнире с командами Таиланда и Вьетнама. Оба матча пройдут в Ханое на поле национального стадиона «Ми Динь».

Петербургский «Зенит» 14 августа обыграл казанский «Рубин» в выездном матче Кубка России по футболу. Встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 1:0, автором единственного мяча стал полузащитник «сине-бело-голубых» Дмитрий Васильев.