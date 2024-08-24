Париж, 24 августа, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Похороны французского актёра Алена Делона прошли 24 августа в его поместье в коммуне Души под Орлеаном. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

EPA/ТАСС

Отмечается, что Делон не хотел пышных похорон или национального прощания. При жизни он распорядился проводить его в узком кругу, не устраивая ни официальных, ни религиозных церемоний.

Актёр будет покоиться в часовне, которую он построил на территории своего поместья и в которой покоится прах его 35 собак.

По данным телеканала, у гостей церемонии перед началом изъяли телефоны, а над территорией дома был введён запрет на пролёт дронов. За пределами поместья собралось множество поклонников Делона, они почтили его память минутой молчания и спели песню Paroles, Paroles, которую он исполнял вместе с Далидой.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Делон умер на 89-м году жизни. Актёр скончался в своём доме в коммуне Души в окружении трёх своих детей и остальной семьи.

Первый фильм с участием Делона («Когда вмешивается женщина») вышел в 1957 году. Затем он снялся в главной роли в экранизации романа Патриции Хайсмитт «Талантливый мистер Рипли», после чего стал широко известен.

В числе его самых известны фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973), «Тегеран-43» (1980). Актёр получил много почётных наград, в том числе от Берлинского и Локарнского кинофестивалей и немецкую «Золотую камеру».