Париж, 18 августа, 2024, 09:14 — ИА Регнум. В возрасте 88 лет ушёл из жизни французский актёр Ален Делон. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на троих детей актёра.

Jmh / Fdc13 / Visual Press Agenc/Global Look Press Ален Делон

«Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также (его собака) Лубо с огромной печалью сообщают об уходе своего отца. Он мирно скончался в своём доме в Души, в окружении трёх своих детей и своей семьи. Его семья любезно просит вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент траура», — заявили его дети.

Первый фильм с участием Алена Делона вышел в свет в 1957 году. Он назывался «Когда вмешивается женщина». Позднее актёр исполнил главную роль в экранизации романа Патриции Хайсмитт «Талантливый мистер Рипли», которая и принесла ему известность. Помимо этого, у Делона есть много почётных наград, в том числе от Берлинского и Локарнского кинофестивалей и немецкая «Золотая камера». В 83 года он перенёс инсульт. Весной 2022 года мужчина заявил, что хочет добровольно уйти из жизни, воспользовавшись эвтаназией.