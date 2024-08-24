Москва, 24 августа, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Депутаты парламента Великобритании буквально взбесились в марте 1940 года, когда узнали, что Москва и Хельсинки подписали мирный договор, так как сорвался запланированный удар по СССР. Об этом говорится в рассекреченной шифртелеграмме, опубликованной 24 августа на сайте Президентской библиотеки.

Иван Шилов ИА Регнум

Донесение написал советский посол в Лондоне Иван Майский. Он посетил заседание парламента, на котором тогдашний премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен объявил о заключении мира Советского Союза и Финляндии.

«Это была яркая демонстрация сконцентрированного, но бессильного бешенства, причём достойно замечания, что данным чувством прониклись как консерваторы, так и очень значительные круги оппозиции», — описал посол обстановку в зале парламента.

Майский очередной раз убедился, насколько велика была опасность, что Франция и Великобритания вторгнутся на территорию СССР под предлогом помощи Финляндии. Чемберлену пришлось оправдываться перед депутатами, почему английских солдат не отправили воевать. Он объяснил это тем, что от Хельсинки не было соответствующего запроса.

«Депутатские «массы» неистовствовали и встречали бурными аплодисментами каждый антисоветский выпад. Мне редко приходилось видеть парламент в состоянии такого раздражения и возбуждения», — добавил глава дипмиссии.

Посол также спрогнозировал, что попытки втянуть СССР в новую войну не прекратятся.

Как передавало ИА Регнум, Президентская библиотека также 24 августа опубликовала документ, подтверждающий, что Франция и Великобритания планировали начать войну против СССР. Советский разведчик, находившийся в Париже, в январе 1940 года сообщил в Москву, что наступление планировали начать в направлении Ленинграда, а также Кавказа. При этом западные страны уже начали подготовку к нападению, перебросив в Финляндию 400 самолётов, 200 танков и 6 тыс. человек обслуживающего персонала.

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года заявил, что единственная цель западных стран — ликвидация России. Они хотят только «раскассировать» бывший СССР и РФ как его основную часть, подчеркнул глава государства.