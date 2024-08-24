Москва, 24 августа, 2024, 09:48 — ИА Регнум. В начале 1940 года Великобритания и Франция решили начать войну против Советского Союза, для чего предполагалось нанесение ударов из Финляндии и с Кавказа, а также создание «национального русского правительства». Полученная разведкой СССР информация об этом приводится в документе Российского государственного военного архива от 13 января 1940 года, опубликованном 24 августа на сайте Президентской библиотеки.

«Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР», — отмечается в нём.

В документе главными сторонниками такого решения были названы французские и британские генералы Максим Вейган, Морис Гамелен, Джон Горт и Эдмунд Айронсайд, планировавшие использовать советско-финскую войну и втянуть в неё нейтральные страны, чтобы нанести удар по Советскому Союза и со стороны Кавказа, и с севера.

Уточняется, что для этого Британия и Франция планировали перебросить в Финляндию канадские войска для захвата порта Петсамо, который предполагалось использовать в качестве базы для военных действий против Мурманска и Архангельска.

При этом главной задачей являлось взятие Ленинграда, которое было призвано стать сильным ударом по СССР. Для этих целей в Финляндию направили 400 самолётов, 200 танков и 6 тыс. человек обслуживающего персонала.

«С начала военных действий против СССР предполагается создание национального русского правительства и объявление всеобщей мобилизации белоэмигрантов», — указано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила новые архивные документы об обстоятельствах покушения на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в июле 1944 года. В числе прочего были представлены фотокопии показаний экс-начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера, а также гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты, бывшего сотрудника внешней разведки гитлеровской Германии в Иране.

ФСБ 17 июля рассекретила показания военного коменданта белорусского Могилева генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа о его преступлениях во время Великой Отечественной войны. Из этих показаний следует, что для запугивания граждан СССР по приказу гитлеровца проводились аресты, заключения в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию.