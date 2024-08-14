Казань, 14 августа, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» 14 августа в матче Кубка России по футболу в гостях обыграл казанский «Рубин».

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Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита». Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник петербуржцев Дмитрий Васильев.

Следующие встречи в рамках Кубка России соперники проведут 27 августа. «Зенит» в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Рубин» проведёт встречу против воронежского «Факела» на поле соперника.

В другом матче Кубка 14 августа московский ЦСКА на своём поле обыграл нижегородский «Пари НН». Основное время завершилось вничью 1:1, по пенальти сильнее был ЦСКА — 4:2.

Кроме того, в этот же день московское «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы, а «Крылья Советов» в Самаре сыграют против московского «Спартака».

Как передавало ИА Регнум, 10 августа в матче чемпионата России «Зенит» на своём поле одержал победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил Максим Глушенков.

Петербургский клуб вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. На счету команды 12 очков после четырёх матчей. «Динамо» занимает вторую строчку с девятью очками.