Сочи, Краснодарский край, 24 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Экипажи 20 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В связи с сильным ветром и для обеспечения безопасности полётов, по состоянию на 15:00 мск, экипажами 20 воздушных судов приняты решения по уходу на запасные аэродромы», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Самолёты приземлились на аэродромах в Минеральных водах, Ставрополе, Владикавказе, Грозном и Элисте. При этом уже прибывшие самолёты вылетают планово по расписанию.

«Вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолётов», ― добавили в аэропорте.

В воздушной гавани усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Международный аэропорт Сочи продолжает обслуживать пассажиров и авиалинии, но из-за сложных метеоусловий работает по фактической погоде.

По данным метеорологов, в Краснодарском крае 24 августа ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.

В Сочи прогнозируются смерчи, ливни, грозы, град и сильный ветер до 20 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в районе аэропорта Нижнекамск прошёл смерч. В результате, по предварительным данным, повреждения получили четыре учебных самолёта Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Также из-за разгула стихии пострадали частный вертолёт, несколько машин перронной техники, ряд сооружений на аэродроме.

При этом аэропорт Нижнекамска не закрывался, работал штатно, задержек рейсов и уходов самолётов на запасные аэродромы не было. В Росавиации классифицировали произошедшее с воздушными судами событие как чрезвычайное происшествие.