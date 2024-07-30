Нижнекамск, Татарстан, 30 июля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В результате смерча в аэропорту Нижнекамска повреждения получили четыре учебных самолёта, частный вертолёт, а также несколько машин перронной техники и сооружения на аэродроме, сообщил 30 июля представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

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«Сегодня около 15:00 мск в районе аэропорта Нижнекамск прошёл смерч. В результате прохождения смерча, по предварительным данным, в аэропорту были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, частный вертолёт, несколько машин перронной техники, ряд сооружений на аэродроме», — написал он.

По его словам, произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие. Кореняко добавил, что аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно, задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, что смерч прошёл прямо над территорией аэродрома. Легкомоторные самолёты катились по земле, переворачиваясь, при этом также находящиеся на площадке более крупные лайнеры с места не сдвинулись.

В местных Telegram-каналах писали, что смерч разбросал самолёты, словно бы они из картона. Кроме того, со зданий аэропорта сорвало обшивку, повалило забор и несколько деревьев.

О пострадавших информации нет.