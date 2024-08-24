Москва, 24 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. На территории Восточного атомного округа (ВАО) Москвы в данный момент ведётся строительство 13 объектов социального характера. Об этом 24 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Теграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

По словам градоначальника, на востоке Москвы в программу реновации было включено 1062 дома, а также уже построено и введено в эксплуатацию 48 жилых комплексов, ещё 91 проектируют и строят.

«Продолжаем развивать и социальную инфраструктуру в ВАО. Сейчас строим 13 объектов», — написал он в своём Telegram-канале.

Собянин уточнил, что в районе Богородское в Тюменском проезде недавно возвели детсад на 275 мест и достраивают в этом же районе на Тюменской улице школу на 600 учащихся, в районе Перово ведётся строительство стоматологической поликлиники, в районе Преображенском — детского сада на 200 мест в составе жилого комплекса и Северном Измайлове — школы для 700 учащихся.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы 21 августа сообщил об окончании строительства нового головного здания поликлиники № 11 в Академическом районе. Её максимальная мощность составит 1062 посещения в смену, в новом здании будут работать 233 сотрудника, включая 100 врачей и 62 работников среднего медицинского персонала.

Собянин 20 августа рассказал, что в Москве рамках масштабных инвестпроектов создадут 22 социальных объекта — образовательные учреждения, медицинские объекты и учреждения культуры. По словам градоначальника, в столице с начала года выделили инвесторам и застройщикам под строительство таких объектов около 30 га земли.