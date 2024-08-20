Москва, 20 августа, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В рамках масштабных инвестиционных проектов в Москве появится 22 социальных объекта — образовательные учреждения, медицинские объекты и учреждения культуры. Об этом 20 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

По его словам, с начала текущего года в Москве было выделено инвесторам и застройщикам под строительство социальных объектов порядка 30 га земли.

«Благодаря поддержке города в рамках масштабных инвестпроектов появится 22 здания: образовательные учреждения — более чем на 8,3 тысячи мест, медицинские объекты и учреждения культуры. Некоторые из них уже строятся, часть — в проектировании», — написал он в своём Telegram-канале.

Собянин уточнил, что в Головинском районе будет построена новая взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, в районе Покровское-Стрешнево — здание образовательной организации на 875 мест, в Раменках — центр дополнительного образования, а в Печатниках уже ведётся строительство культурно-спортивного центра.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Собянин рассказал, что в Москве для занятий спортом создают скейт-парки, памп-треки, а также специальные трассы для активного отдыха. По его словам, на сегодняшний день такие объекты имеются практически в каждом районе столицы.