Москва, 21 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Строительство нового головного здания поликлиники № 11 в Академическом районе Москвы завершено. Его осмотрел мэр столицы Сергей Собянин, сообщила 21 августа пресс-служба администрации города.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

«Три года строили эту поликлинику. Она большая — более 10 тыс. кв. м, оснащена самым современным оборудованием. Я так понимаю, здесь набор врачей будет полный, и узких специалистов, и врачей общей практики», — сказал глава мегаполиса.

Собянин заявил, что осталось провести пусконаладочные работы и это нужно сделать как можно быстрей. По плану их завершение предусмотрено в конце года, но мэр считает, что срок можно сократить на пару месяцев.

Головное здание городской поликлиники разместят в семиэтажном корпусе площадью 11,5 тыс. кв. м. Пока она находится на первом и втором этажах жилого дома, возведённого почти 70 лет назад, и размещается на площади 1,9 тыс. кв. м.

После переезда за поликлиникой закрепят 81 тыс. человек. Её максимальная мощность составит 1062 посещения в смену. В новом здании будут работать 233 сотрудника, в том числе 100 врачей и 62 работника среднего медицинского персонала.