Курск, 24 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Российские военные освободили ещё один населённый пункт на курском направлении. Продолжается уничтожение формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 24 августа сообщил замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, поселение взяли подразделения 810-й бригады отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

«Мы же здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», — процитировало его агентство ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки ВС России уничтожили более десяти единиц техники ВСУ и взяли в плен десять украинских военных на курском направлении. Кроме того, по словам Алаудинова, украинские войска в течение суток понесли существенные потери в живой силе, а также потеряли комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель» и одно артиллерийское орудие.

15 августа российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец в Курской области.

На 23 августа совокупные потери ВСУ за время боевых действий в регионе достигли 5137 человек. За последние сутки были уничтожены до 400 военных и 17 единиц бронетехники.