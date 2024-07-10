Москва, 10 июля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. На сегодняшний день в очереди на присоединение к БРИКС стоят уже 24 страны, заявила 10 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на телеканале «Россия 24».

Сергей Бобылев/ТАСС

«Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС», — сказала она.

Матвиенко не исключила, что со временем к объединению присоединятся также страны СНГ. Она подчеркнула, что БРИКС является не клубом по интересам, а объединением единомышленников, у которых совпадают взгляды на то, как должны развиваться международные отношения.

Сенатор также заявила, что для кандидатов на вступление в БРИКС нужно проработать перечень критериев, которым они должны соответствовать. Также для объединения является важным соответствие сотрудничества международным нормам, а не правилам, которые кто-то придумал.

Как сообщало ИА Регнум, Россия председательствует в БРИКС с 1 января 2024 года. Год начался с официального присоединения к организации Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана и Эфиопии. Всего в объединении 10 государств.

Президент Владимир Путин 15 мая заявил, что для России на время председательства в БРИКС одной из главных целей является ограниченная интеграция новых членов организации. Им помогают встроиться в действующую сеть механизмов сотрудничества. Также одной из приоритетных задач является укрепление авторитета объединения на мировой арене.

14 июня российский лидер отметил рост интереса стран к формату БРИКС. Он также поручил правительству обеспечить к саммиту объединения в Казани, который пройдёт в октябре, разработку согласованных решений, которые зададут направления сотрудничества в различных сферах, в том числе в финансах, культуре, науке, спорте и гуманитарных связях.

В Санкт-Петербурге 11–12 июля пройдёт Х Парламентский форум БРИКС. Матвиенко сообщила, что в нём также будет участвовать Путин. Она отметила, что участие российского лидера в мероприятии подчёркивает значимость форума.