Новосибирск, 24 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Десять человек пострадали в ДТП со съехавшим в кювет автобусом в Новосибирской области, сообщили 24 августа в региональном МВД.

ГУ МВД России по Новосибирской области

«Предварительно установлено, что 24 августа в 12:30 водитель-мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ» и следуя по маршруту «Сузун — Черепаново», совершил съезд в правый кювет по ходу движения», — говорится в сообщении.

Авария произошла в Черепановском районе области. На момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров. Их госпитализировали.

Количество пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 24 августа на юге Турции попал в ДТП автобус с 35 пассажирами, следовавший из Ыспарты в Анталью. Пострадали 13 человек, восемь из них госпитализировали. Согласно полученной информации, автобус не смог вписаться в поворот и перевернулся.

Под Анапой 15 августа перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами. Как сообщило МВД, 56-летний водитель уснул за рулём.