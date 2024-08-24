Анкара, 24 августа, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Автобус с 35 пассажирами, следовавший из Ыспарты в Анталью, попал в ДТП на юге Турции, сообщило издание Milliyet.

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Авария произошла около 02:15 (время совпадает с московским) в районе города Бурдур. В автобусе находились 37 человек, включая водителя и помощника.

Согласно полученной информации, автобус не смог вписаться в поворот и перевернулся. Пострадали 13 человек, восемь из них госпитализировали.

Как сообщало 23 августа ИА Регнум, автомобиль такси перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве. Других подробностей аварии не приводилось. 1

Под Анапой 15 августа перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами. В МВД сообщили, что 56-летний водитель уснул за рулём.

В Литве 26 пассажиров автобуса, в том числе дети, пострадали в ДТП по пути из Риги в Калининград. Об аварии стало известно 19 августа. Всего в автобусе находились 47 человек.