Киев, 24 августа, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину с необъявленным визитом. Об этом 24 августа сообщила на сайте канцелярия польского лидера.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев, где примет участие в торжествах по случаю 33-й годовщины независимости Украины», — говорится в сообщении.

Канцелярия президента Польши также опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как Дуда выходит из вагона прибывшего в Киев поезда и его встречают представители украинских властей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые прибыл на Украину с однодневным визитом. В ходе него глава индийского правительства провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Во время встречи Моди призвал найти путь к урегулированию украинского конфликта и перейти к диалогу. Он также заверил главу киевского режима, что Нью-Дели готов играть активную роль в любых усилиях по достижению мира.

Моди в начале июля приезжал в Россию с официальным визитом и встречался с президентом Владимиром Путиным. Индийский премьер тогда заявил, что его страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. Он уточнил, что в ходе неформальной встречи с российским лидером стороны достигли полного взаимопонимания о том, что мир необходимо установить как можно скорее.