Киев, 23 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Приехавший на Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал найти путь к урегулированию украинского конфликта и перейти к диалогу, сообщило 23 августа агентство Reuters.

Al Drago / POOL / EPA / ТАСС

«Нужно двигаться в направлении диалога <…> обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта», — заявил Моди.

Премьер Индии заверил Зеленского в том, что страна готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира.

«Если я могу сыграть в этом какую-то роль лично, я сделаю это», — заявил индийский премьер.

Как сообщало ИА Регнум, Моди 23 августа прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Мариинском дворце в Киеве. Глава киевского режима назвал историческим визит индийского премьера. Это первый визит с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.

Стороны провели встречу в узком составе, на которой обсуждались ключевые вопросы. Затем последовали встречи делегаций на высоком уровне. Индия и Украина подписали четыре соглашения о сотрудничестве в сферах гуманитарной помощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.