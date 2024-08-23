Киев, 23 августа, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 23 августа сообщило издание «Страна. ua».

EPA/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

При встрече политики пожали руки и обнялись.

Планируется, что глава индийского правительства обсудит с Зеленским ряд вопросов, касающихся торговли, политики, культуры и других сфер.

По данным индийского телеканала NDTV, визит продлится несколько часов. Известно, что планируются как переговоры с участием делегаций двух стран, так и личная беседа Моди с Зеленским. Одной из главных тем станет поиск решения для украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 22 августа, во время визита в Польшу Моди заявил, что урегулировать конфликт на Украине военным путём невозможно. Индия выступает за диалог и поиск дипломатического решения для восстановления мира и готова сотрудничать со всеми дружественными странами, подчеркнул премьер.

20 августа агентство Bloomberg сообщило, что Индия не станет выступать с посреднической миссией в урегулировании украинского кризиса, но готова передавать сообщения между Россией и Украиной.

Днём ранее доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с ИА Регнум предположил, что визит Моди на Украину направлен на демонстрацию независимости внешней политики Индии и получение альтернативной точки зрения по украинскому конфликту.

8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Путиным. Индийский премьер заявил, что страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе неформальной встречи с российским лидером было достигнуто полное взаимопонимание о том, что мир необходимо установить как можно скорее.

Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.