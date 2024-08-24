Оттава, 24 августа, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Власти Канады отказывают России в экстрадиции украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), несмотря на предоставленные российской стороной исчерпывающие доказательства его причастности к преступлениям. Об этом 23 августа заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершённых Гунько преступлений», — указал дипломат в беседе с «РИА Новости», подчеркнув, что российская сторона предоставила «исчерпывающие материалы».

По словам Степанова, посольство РФ в Оттаве с осени 2023 года находится в непрерывном контакте с министерством иностранных дел и правоохранительными органами Канады по этому делу.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года на заседание парламента Канады с участием главы киевского режима Владимира Зеленского пригласили 98-летнего нациста Ярослава Гунько, служившего в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина». Бывшего эсэсовца встретили под аплодисменты зала. После мероприятия разразился скандал, закончившийся отставкой занимавшего тогда пост спикера нижней палаты парламента Канады Энтони Рота.

20 октября 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил Гунько обвинения в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. 22 августа Генеральная прокуратура России сообщила, что украинского нациста Гунько объявили в международный розыск, его имя включили в базу данных Интерпола.

В июне председатель СК России Александр Бастрыкин заявил о причастности Гунько, выполнявшего с другими представителями «Галичины» преступные приказы в 1944 году, к убийству по меньшей мере 500 граждан Советского Союза в деревне Гута Пеняцкая.