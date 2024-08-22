Москва, 22 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), выступавшего в канадском парламенте, объявили в международный розыск. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Кадр трансляции телеканала CTV News

«Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Генпрокуратура напомнила, что ещё в декабре 2023 года направила властям Канады запрос об экстрадиции Гунько, причастного к убийству как минимум 500 мирных советских жителей. Но Оттава отказалась выдать его, нарушая принцип неотвратимости наказания.

Как передавало ИА Регнум, Гунько в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии СС «Галичина». Он выступил в парламенте Канады в сентябре 2023 года, когда туда также пригласили главу киевского режима Владимира Зеленского. Приспешника нацистов встретили аплодисментами. После этого разразился скандал, из-за которого спикер парламента Энтони Рот ушёл в отставку.

В марте 2024 года Тернопольский областной совет наградил Гунько почётным знаком «За заслуги перед Тернопольской областью». Местные власти таким образом отметили его помощь ВСУ и активную общественную деятельность.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 22 июня 2024 года заявил о причастности Гунько к убийству 500 граждан Советского Союза. Он и другие члены дивизии СС, выполняя преступные приказы в 1944 году, расстреливали и сжигали людей в деревне Гута Пеняцкая.