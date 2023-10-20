Москва, 20 октября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В Главном следственном управлении СК России заочно предъявили обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (Гунько) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Кадр из видео «CTV News» Бывший член дивизии СС «Галичина» 98-летний Ярослав Хунк в парламенте Канады

Подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой проходил службу Хунка, следствие получило из документов в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны России.

Согласно данным архивов, уроженец села Умани Второй Польской Республики Хунка вошёл в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», решение о формировании которой Гитлер принял в апреле 1943 года. Это националистическое подразделение действовало на территории оккупированной Львовской области УССР.

«В период с 23 по 28 февраля 1944 Хунка и иные лица из числа вышеуказанного подразделения, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населённом пункте Гута Пеняцкая <…> совершили убийства не менее 500 граждан СССР», ― говорится в сообщении следственного ведомства.

В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле. Эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года, указали в СК.

Теперь следователи решают вопрос об объявлении Хунки в международный розыск и заочном аресте.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 18 октябряпотребовал экстрадиции военного преступника нациста Ярослава Хунки, чтобы он в полной мере ответил за свои кровавые преступления. Глава Минобороны поручил проработать соответствующее обращение в канадское правительство и в Интерпол.

Шойгу подчеркнул, что основанием требовать его выдачи являются факты непосредственного участия Гуньки в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев.

Девяностовосьмилетнего Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина», 23 сентября пригласили на заседание парламента Канады. Все присутствующие, включая канадского премьера, стоя ему аплодировали.

Позднее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что дипмиссия направила главе киевского режима Владимиру Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование в парламенте украинца-эсэсовца. При этом лично извиняться глава канадского правительства не стал.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что после чествования ветерана дивизии СС «Галичина» Россия может возбудить уголовное дело, а также направить запрос на экстрадицию. По мнению российского дипломата, премьер Канады, пригласив в парламент нациста, надругался над историей своей страны и её гражданами.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй. Он также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса преступной и виновной в геноциде.