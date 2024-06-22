Москва, 22 июня, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Выступавший в канадском парламенте украинский эсэсовец Ярослав Гунька (Хунка), а также его соучастники причастны к убийству как минимум 500 граждан Советского Союза. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хунка и другие представители «Галичины» в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки», — приводит слова Бастрыкина газета KP.RU.

По информации главы СКР, Гунька вместе с другими эсэсовцами из «Галичины» расстреливали и сжигали мирных людей.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Гунько пригласили на заседание парламента Канады, куда также прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Экс-эсэсовца встретили под аплодисменты зала. После мероприятия разразился скандал, который привел к отставке спикера палаты общин канадского парламента Энтони Рота.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов потребовал от властей Канады принести официальные извинения в связи с чествованием Гунько. С резкой критикой в адрес властей Канады также выступили представители еврейских организаций, целый ряд европейских политиков.

18 октября 2023 года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу (ныне секретарь Совбеза РФ) потребовал экстрадиции Гунько. Он поручил проработать и направить соответствующий запрос в Оттаву. 26 октября стало известно, что МВД России объявило почти 100-летнего украинского нациста в розыск. Перед этим, 20 октября, СКР заочно обвинил в Гуньку в геноциде мирного населения на Украине.

13 мая генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Оттава не готова оказывать Москве правовую помощь по уголовному делу в отношении Гуньки. Кроме того, отказ в его выдаче России обеляет преступления нацистов на государственном уровне, отмечал Краснов.