Лондон, 24 августа, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в политической ловушке из-за ситуации вокруг Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в записи в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, Киев вложил много ресурсов, чтобы атаковать этот российский регион. Кроме того, Меркурис подчеркнул, что, пытаясь напасть на Курскую область, ВСУ понесли большие потери.

Эксперт считает, что с учётом этих факторов отход украинской армии из приграничных районов российского региона станет для главы киевского режима катастрофой. Меркурис предположил, что глава киевского режима может не пережить такое развитие событий.

Специалист также выразил мнение о том, что Запад, вероятно, оказывает на Киев сильное давление, поскольку желает поскорее завершить вылазку в Курскую область. Эксперт пояснил, что Пентагон обеспокоен тем, что ВСУ привлекли для своей атаки большое количество войск и столкнулись с серьёзными потерями. Кроме того, ситуацию для Киева усугубляет обстановка на Донбассе, где продвигается российская армия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима никогда бы не решился на атаку на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД РФ также назвал несерьёзными постоянно меняющиеся заявления американской стороны на эту тему.

21 августа депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение о том, что нападение ВСУ на Курскую область было ошибкой. Он пояснил, что киевский режим оказался в тяжёлом положении из-за неудачных действий украинской армии.

23 августа офицер ВСУ Дмитрий Глущенко признался, что украинские военные не понимают стратегической цели атаки на Курскую область. Он также полагает, что Украина начала эту операцию для отвлечения жителей контролируемой Киевом территории от тяжёлой ситуации в экономике, энергетике и зоне боевых действий.