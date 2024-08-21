Киев, 21 августа, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Нападение украинских формирований на Курскую область обернулось ловушкой для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 21 августа высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский

Как отметил в своём Telegram-канале парламентарий, Зеленский рассчитывал воспользоваться атакой на Курскую область для снижения мобилизационного возраста на контролируемой Киевом территории, однако из-за неудачных действий украинской армии оказался в тяжёлом положении.

«Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ред.) сам оказался в заложниках «оперативного замысла»: <…> снижать мобилизационный возраст надо, но обосновывать придётся своей некомпетентностью», — написал он.

По словам Дубинского, в сложившейся на сегодня ситуации у Зеленского остаётся всё меньше вариантов для манёвра, при этом риски от необдуманных решений главы киевского режима только увеличиваются.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Дубинский написал, что атака украинских боевиков на приграничные районы Курской области должна была прикрыть их разгром в Донбассе. По его словам, при «гордом выводе ВСУ» с территории Курской области потеря ДНР должна была выглядеть легче.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 20 августа заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели атаки ВСУ на Курскую область. По его утверждению, США якобы концентрируются на том, чтобы Украина являлась суверенной страной, которая сможет в будущем воевать.

Украинские боевики атакуют Курскую область с 6 августа. Российские войска не позволили им проникнуть вглубь региона и остановили ВСУ в приграничных районах. Минобороны РФ 20 августа обнародовало информацию о том, что ВСУ потеряли с начала вылазки на этом направлении более 4130 бойцов.